Около 30 госучреждений в Бельцах перейдут на централизованное отопление

Около 30 госучреждений в Бельцах перейдут на централизованное отопление

Около 30 государственных учреждений в Бельцах сейчас находятся в процессе переподключения к централизованной системе отопления в результате решения правительства. В их числе здания больницы, Центра переливания крови, Апелляционной палаты, прокуратуры, Университета им. Алеку Руссо, примарии и др.

В некоторых учреждениях, таких как Бельцкое архивное управление, устанавливаются индивидуальные теплопункты, которые позволяют автоматически и вручную регулировать температуру в здании, а также в каждом кабинете или на каждом этаже. Такие индивидуальные теплопункты также были установлены в 130 многоквартирных домах в Бельцах с помощью внешнего финансирования. Через три года 2/3 жилого сектора города должны быть включены в проект модернизации системы теплоснабжения с переходом на систему горизонтального распределения, передаёт moldpres.md.

– В результате этих переподключений происходит эффективное использование основного топлива — природного газа. Гораздо эффективнее сжигать его в когенерации, чтобы одновременно производить тепловую и электроэнергию, — отметил исполняющий обязанности директора CET Nord мун. Бельцы Мариан Брынзэ.

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