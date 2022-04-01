Около 3 тысяч украинских беженцев обратились в “скорую” в марте

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В марте 2949 граждан Украины, в том числе 1200 детей, обратились за медицинской помощью в “скорую”.

По данным Службы догоспитальной скорой медицинской помощи, чаще всего обращения касались респираторных заболеваний – 995 звонков, за ними следуют сердечно-сосудистые заболевания – 319 звонков и хирургическая помощь – 196. Также за указанный период в “скорую” поступило 188 обращений, связанных с различными травмами, 153 – с инфекционными заболеваниями, 129 – с неврологическими заболеваниями и 128 – с желудочно-кишечными, передает moldpres.md.

В то же время в течение марта бригады неотложек оперативно отреагировали на 78 обращений в связи с экстренными акушерско-гинекологическими проблемами, 52 – почечными, 17 – с эндокринологическими, 17 – с интоксикациями различного генеза и др. Около 1400 вызовов пришлось на Кишинёв, 707 – центр Молдовы, почти 400 – на север, 102 – на юг и 60 – на Гагаузию.

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