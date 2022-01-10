Около 3 тысяч человек приняли участие в новогодних экскурсиях на туристических троллейбусах

0

В период с 18 декабря по 9 января в новогодних экскурсиях “Узнай город вместе с Дедом Морозом” на туристических троллейбусах приняли участие около 3000 человек, из которых 1900 – взрослые и дети старше 7 лет, 1100 – дети в возрасте до 7 лет.

Кроме того, были организованы экскурсии для 420 учащихся из 35 столичных учебных заведений (14 рейсов), а также для 160 детей из центров временного размещения (10 рейсов). Всего за указанный период было выполнено 60 рейсов. Участниками 36 из них стали жители столицы.

Стоит отметить, что для детей в возрасте до 7 лет, а также для детей из центров временного размещения экскурсии проводились бесплатно. По окончании рейса малышам вручали сладкие подарки. До сих пор было роздано 1800 коробок с конфетами. Во время экскурсий детям рассказывают легенды, рассказы и истории про Кишинёв.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.