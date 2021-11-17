Около 27% населения Молдовы прошли полный курс вакцинации от COVID-19

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Такие данные были опубликованы сегодня Министерством здравоохранения.

Самый высокий уровень иммунизации зарегистрирован в столице – около 40%. За последнюю неделю было введено 21 792 дозы вакцины, передаёт moldpres.md.

Количество случаев заражения коронавирусом за 7 дней снизилось на 16% – 6 861. Большая часть из них приходится на левый берег Днестра и столицу. В настоящее время 35 больниц в стране принимают пациентов с COVID-19.

В то же время в Молдове сохраняется высокий уровень смертности: за последнюю неделю было зарегистрировано 396 случаев.

На сегодняшний день в Молдове введено 1 575 729 доз вакцин от коронавируса.

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