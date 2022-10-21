Более 145 тысяч человек подали заявки на компенсацию через онлайн-платформу

За 8 дней с момента запуска на онлайн-платформе compensatii.gov.md зарегистрировались около 200 тысяч человек. Потребителям, отправившим заявку, будет присвоена одна из пяти категорий энергетической уязвимости, от которой будет зависеть размер компенсации.

По данным Минтруда и соцзащиты, регистрацию на онлайн-платформе прошли 194 370 человек, а уже подано и отправлено на обработку 145 244 заявки, передаёт moldpres.md.

Чтобы воспользоваться компенсацией, гражданам рекомендуют зарегистрироваться на веб-сайте www.compensatii.gov.md, после чего потребителю будет присвоена категория энергетической уязвимости, на основании которой будет рассчитана сумма компенсации. Всего есть пять категорий энергетической уязвимости – от очень высокой до неуязвимой.

Подать заявку рекомендуется до 15 ноября. В начале следующего месяца правительство должно утвердить дифференцированные тарифы на потребление энергоресурсов.

Для вопросов по поводу регистрации на онлайн-платформе была создана «зелёная линия» – 0 8000 5000. Люди, у которых нет доступа к Интернету, или которые не знают, как регистрироваться, могут обратиться за помощью к соцработникам или местным библиотекарям.

В холодный период года из Фонда энергетической уязвимости на компенсации будет выделено около пяти миллиардов леев. Онлайн-платформа compensatii.gov.md была запущена 12 октября.