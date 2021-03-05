Около 20 тысяч жителей проголосовали на сайте suburbii.chisinau.md

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Жители пригородов активно голосуют за приоритетные проекты, которые будут реализованы в их населённых пунктах в 2021 году.

Уже около 20 тысяч граждан оставили свои голоса на сайте suburbii.chisinau.md, расставив приоритеты следующим образом: транспорт в Кишинёв (туда и обратно) – 36,06%, водопровод и канализация – 23,61%, подъездные дороги к пригородам – 19,71%, ремонт школ/детских садов – 14,16%, ремонт домов культуры – 1,69%.

Есть населённые пункты, где около 60 % граждан выбрали общественный транспорт. Люди по-прежнему могут голосовать и выбирать инвестиционные проекты, которые будут реализованы в 2021 году, – подчеркнул Ион Чебан.

Крайний день голосования – 7 марта.

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