Около 20 тысяч граждан принимают участие в марше “Мы любим Молдову”

0

Мероприятие организовано Блоком коммунистов и социалистов. На начало марша в колонне, по словам организаторов, было около 20 тысяч человек, люди присоединяются по ходу шествия.

Участники марша пройдут по бульвару Штефана чел Маре к зданию Парламента РМ, где состоится митинг.

Граждане скандируют: “Молдова!”, “Пока мы едины, мы непобедимы”, “Победа!”. Колонну возглавляют Игорь Додон, Зинаида Гречаный, Олег Рейдман, действующие депутаты от ПСРМ и кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.