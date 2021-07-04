Около 20 тысяч граждан принимают участие в марше “Мы любим Молдову”

Около 20 тысяч граждан принимают участие в марше “Мы любим Молдову”

Мероприятие организовано Блоком коммунистов и социалистов. На начало марша в колонне, по словам организаторов, было около 20 тысяч человек, люди присоединяются по ходу шествия. 

Участники марша пройдут по бульвару Штефана чел Маре к зданию Парламента РМ, где состоится митинг.

Граждане скандируют: “Молдова!”, “Пока мы едины, мы непобедимы”, “Победа!”. Колонну возглавляют Игорь Додон, Зинаида Гречаный, Олег Рейдман, действующие депутаты от ПСРМ и кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

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