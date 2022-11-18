В прошлом году в Молдове более 1800 детей родились недоношенными

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Большинство недоношенных детей получают необходимую медицинскую помощь в Институте матери и ребёнка. О недоношенных детях, рождённых начиная с 22 недели беременности и с малым весом (в некоторых случаях 500 граммов), заботятся врачи и медсёстры реанимационного отделения для новорожденных. Сейчас в больнице специальный уход получает ребёнок, вес которого составляет 878 граммов. Он родился несколько дней назад, на 27-й недели беременности.

Врач-неонатолог-реаниматолог Института матери и ребенка Инна Сырге рассказала, что большинство недоношенных детей, поступающих в реанимационное отделение для новорожденных, находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Они нуждаются в ряде реанимационных мероприятий, обследованиях, лечении. Отделение недавно было оснащено современными медицинскими аппаратами – лёгочными вентиляторами, инкубаторами, фототерапевтическими неонатальными облучателями, инкубатором-трансформером и т. д., необходимыми для оказания квалифицированной медицинской помощи и обеспечения благоприятных условий для развития детей, передаёт ipn.md.

– Мы даём им тепло, которое очень важно для этих детей. Всё стерильно, они очень чувствительны и должны быть максимально защищены от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на их состояние. Теперь у нас есть новые современные инкубаторы, которыми легко маневрировать, обрабатывать и обогревать. Точно так же у нас достаточно различных аппаратов для вентиляции лёгких, что очень важно, учитывая, что большинству детей в нашем отделении требуется искусственное дыхание, они не могут дышать самостоятельно. У нас также есть современные мониторы, с помощью которых отслеживаем жизненно важные функции. В какой-то момент у ребенка со стопроцентным насыщением наблюдается десатурация или апноэ. Это происходит за секунды, и нам могут помочь только эти приборы, – отметила неонатолог-реаниматолог.

Недоношенные дети нуждаются не только в медицинской помощи, но и в заботе родителей.

– В нашем отделении у мам есть возможность быть со своими детьми. Мы призываем их приходить к нам каждые три часа и сидеть со своими детьми 10-15 минут, разговаривать с ними, кормить грудью, прикасаться и держать на руках, даря им тепло. Малыши чувствуют, что их мамы рядом, они чувствуют их движения. Мы призываем мам мыслить позитивно. Мы уверены в этих детях, а их матери должны быть в два раза увереннее, верить, что они все преодолеют, – отметила доктор Инна Сырге.

Все дети, родившиеся раньше 37-й недели беременности, считаются недоношенными. Ежегодно в Институте матери и ребёнка предоставляется медицинская помощь почти 700 недоношенным новорожденным. По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2021 году в стране родился 1 841 недоношенный ребёнок.

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