Около 17 гектаров амброзии уничтожено в Кишинёве

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Сотрудники муниципального предприятия «Ассоциация зелёного хозяйства» выявили более 110 очагов амброзии, уничтожив около 17 га этого растения во всех секторах Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, сильные дожди, прошедшие недавно, привели к быстрому росту и распространению амброзии, что значительно увеличило объём работы.

Бригады работают днём, уничтожая растение механизированным способом, и ночью с помощью химической обработки гербицидами поражённых участков.

В то же время экономические агенты и физические лица должны заботиться о принадлежащих им территориях и уничтожать амброзию. В противном случае к ним будут применены санкции в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Констатирующим органом в данном случае является полиция, претуры секторов и Управление жилищно-коммунального хозяйства, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник добавил, что муниципалитет прикладывает усилия, чтобы полностью уничтожить амброзию, так как растение вредит здоровью многих людей.

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