Около 1500 жителей Будешт будут подключены к новой сети водоснабжения и канализации

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что сеть построена при поддержке столичной примарии.

– В этом году из муниципального бюджета на строительство водопровода и канализации в жилом секторе D коммуны Будешты было выделено более 1,8 млн леев. Стоимость работ составляет 1,14 млн леев. Они оплачиваются исключительно из муниципального бюджета, – рассказал градоначальник.

Канализационная сеть протяжённостью 7 километров будет построена в том числе при финансовой поддержке местной примарии и Национального экологического фонда. Работы по строительству водопровода и канализационной сети в секторе D должны быть завершены к концу этого года.

В 2021 году примария Кишинёва выделила более 215 тысяч леев на проектирование и строительство водопровода и канализационной сети в Будештах. В 2020 году из муниципального бюджета на проекты по развитию инфраструктуры в Будештах было выделено 1,13 млн леев, в 2021 г. – 4 млн леев, а в этом году сумма увеличилась до 5,2 млн леев.

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