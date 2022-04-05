На прошлой неделе в “скорую” поступило почти 15 тысяч вызовов

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С 28 марта по 3 апреля в Национальный центр догоспитальной экстренной медицинской помощи поступило 14960 вызовов. 5959 человек, в том числе 1567детей, были доставлены в медучреждения.

Чаще всего обращения касались заболеваний сердечно-сосудистой системы (3262 звонка), респираторных заболеваний (2526 звонков) и неврологических нарушений (2045 звонков). В службу также обратились 1287 человек с различными травмами. Кроме того, врачи “скорой” оказали первую помощь 228 пациентам с инсультом и 56 пациентам с инфарктом.

За указанный период на дорогах страны было зарегистрировано 42 ДТП, в результате которых пострадали 58 человек, в том числе 11 детей. Кроме того, в “скорую” поступило 258 вызовов, связанных с инфекционными заболеваниями, 45 – с ожогами и 58 – с отравлениями (28 медикаментозных и 6 алкогольных).

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