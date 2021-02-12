Около 15 000 сигарет пытались незаконно провезти через границу (ВИДЕО)

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Задержаны двое мужчин.

Почти 200 пачек сигарет с акцизными марками РМ обнаружили в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”. Они были спрятаны в запасном колесе микроавтобуса. Водитель, житель Кагульского района, направлялся в Бельгию. Мужчина заявил, что не знал о тайнике. Авто было конфисковано до выяснения обстоятельств.

А в аэропорту задержали пассажира рейса “Кишинёв-Лондон”, который пытался незаконно вывезти в багаже 550 пачек сигарет. После уплаты штрафа нарушитель продолжил путь.

Табачные изделия были изъяты, расследование продолжается.

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