Около 140 абитуриентов зачислено на обучение «профессиям будущего»

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Таковы результаты основного тура приёма документов на программы обучения «Мультимедийное производство», «Дизайн игр» и «Анимация».

Соответствующие приказы подписали ректоры 4-х вузов, в которых в прошлом году были введены новые специальности. В их числе – Государственный университет Молдовы (USM), Технический университет Молдовы (UTM), Государственный педагогический университет им. И.Крянгэ (UPSC) и Академия музыки, театра и изобразительных искусств (AMTAP), пишет infomarket.md.

В первом туре больше всего абитуриентов (81 человек) зачислено в ТУМ, который предлагает обучение анимации и дизайну игр. 24 человека будут обучаться на бюджете (12 по каждому направлению). Стоимость обучения этим специальностям на контрактной основе в ТУМ составляет 14 тыс. леев в год для молдавских граждан и 2310 евро (более 44 тыс. леев) – для иностранных.

Государственный университет Молдовы зачислил на бюджет 28 абитуриентов, которые будут обучаться специальностям «Мультимедийное производство» и «Дизайн игр». Для обучения на контрактной основе во II туре в этом вузе доступно ещё 22 места. Стоимость обучения составляет 13 тыс. леев в год. При этом для иностранных граждан действует такса в 1500 евро в год (29 тыс. леев), кроме граждан Украины и Румынии – для них применяются тарифы, действующие для граждан Молдовы.

В университете им. И. Крянгэ на обучение анимации и дизайну игр зачислено 26 абитуриентов, из них 12 – на бюджет. Стоимость обучения новым специальностям в этом вузе составляет 12 тыс. леев в год. Для иностранных граждан такса составляет 1500 евро (29 тыс. леев), кроме граждан Румынии, Украины, а также из других стран СНГ – в их отношении применяется тариф, действующий для граждан Молдовы.

4 студента будут изучать анимацию в Академии музыки, театра и изобразительных искусств, 2 из них – на бюджете.

Окончательное число зачисленных абитуриентов будет известно после второго тура.

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