Около 14 тысяч человек привились от COVID-19 в минувшие выходные

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Около 14 000 человек были вакцинированы на прошедших выходных, передаёт moldpres.md.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, в конце прошлой недели было организовано несколько мобильных бригад для информирования граждан о преимуществах вакцинации для тех, кто хочет защитить себя от вируса.

Так, подобное мероприятие прошло в Атаках при поддержке Ассоциации студентов и резидентов Медуниверситета и семейных врачей из Окницы. За несколько часов более 300 человек были вакцинированы от COVID-19.

Мы благодарим местные власти, медицинских работников и резидентов за огромные усилия, приложенные для проведения вакцинации. В ближайший период мы планируем мобилизовать как можно больше передвижных бригад, особенно в сельской местности, чтобы предотвратить новую волну инфекции. Очень важно ускорить кампанию по вакцинации, повысить степень принятия вакцин, выполнить график иммунизации, учитывая хороший эпидемиологический период в данный момент по сравнению с другими странами мира, – сказал госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.

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