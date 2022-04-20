Около 12 тысяч кишинёвцев получат финансовую помощь от примарии к Пасхе

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В целях поддержки малообеспеченных граждан примария Кишинёва предоставит к Пасхе финансовую помощь 11 802 кишинёвцам на общую сумму 2 155 850 леев. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, 1630 человек получат единовременную материальную помощь в размере 500 леев через целевую программу, согласно решению Муниципальной комиссии по установлению и предоставлению материальной помощи от 08.04.2022. Среди них:

777 слабовидящих, члены кишинёвской территориальной организации общественного объединения «Ассоциация незрячих Молдовы»;

853 человека с нарушениями слуха, члены кишинёвской территориальной организации «Ассоциация глухих Республики Молдова».

Единовременную материальную помощь в размере 100 леев получат 9182 пожилых человека, люди с ограниченными возможностями, получатели компенсаций или абонементов на проезд в общественном транспорте, состоящие на учёте в территориальных структурах социальной помощи, чья пенсия не превышает 1450 леев.

– 990 социально уязвимых лиц получат единовременную материальную помощь, исходя из запросов и оценённых потребностей, на сумму 422 650 леев. Представители данной категории должны получить указанную помощь в почтовых отделениях ГП «Почта Молдовы» в период с 20 апреля по 20 июля, – уточнил градоначальник.

Также 1500 лицам были предоставлены продуктовые наборы через службу питания территориальных управлений социальной помощи и при поддержке Общества Красного Креста.

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