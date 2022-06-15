Около 11 тысяч вакансий для безработных представили на ярмарке в Кишинёве

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Порядка 11 тысяч вакансий было предложено гражданам по всей стране Национальным агентством занятости населения. По данным ведомства, больше всего вакансий зарегистрировано в муниципиях Кишинёв (4 555), Бельцы (847) и Оргеев (562). Меньше всего – в районах Дрокия (35) и Дубоссары (31).

Для лиц с высшим и специальным образованием доступны 2 011 вакансий, что составляет 19% от общего числа. Больше всего предлагаемых должностей приходится на сферу здравоохранения и социальной помощи, где заявлено 485 вакансий, далее следуют IT (194 позиции), специалисты в государственных учреждениях (170) и образовании (127), передаёт moldpres.md.

Для лиц со средним профессиональным образованием и неквалифицированных рабочих Агентство предлагает 8 800 рабочих мест (81% от общего количества). Больше всего вакансий в сфере лёгкой промышленности (2 030), ремёсел (1 223), транспорта и складской сферы (1 117), в сфере услуг и торговли (976 вакансий).

Для получения информации о вакансиях соискатели могут обратиться в территориальные подразделения по трудоустройству.

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