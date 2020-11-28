Около 11 тысяч договоров аренды зарегистрировали в налоговой с начала года

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За десять месяцев текущего года в Государственной налоговой службе (ГНС) было зарегистрировано около 11 тысяч договоров аренды.

По данным ведомства, с января по октябрь налоговая служба продолжила информирование физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, об обязательствах, установленных действующими нормативными актами о регистрации договоров аренды.

В результате предпринятых действий было выявлено 3 603 физических лица, которые сдают/арендуют недвижимость, – уточнили в ГНС.

В то же время, пишет moldpres.md, для 347 физических лиц, сдавших недвижимость в аренду и не соблюдавших нормы законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые платежи – 178,7 тыс. леев, пеня – 8,1 тыс. леев и штрафы – 56,2 тыс. леев.

Налоговая служба рекомендует лицам, предлагающим недвижимость в аренду, соблюдать налоговое законодательство и платить налог в размере 7% от полученного дохода.

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