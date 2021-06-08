Около 11% населения страны вакцинировано от COVID-19

0

На сегодняшний день в Молдове против COVID-19 вакцинировано более 480 000 человек. Такие данные представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.



По данным ведомства, первую дозу получили 366 600 граждан, а обе дозы – 113 532 человека. Всего до настоящего времени в Молдову поступило 929 000 доз вакцины от коронавируса. 50% из них уже использованы.

За последние 24 часа первой дозой было привито 3 411 граждан, ещё 6 002 человека получили вторую дозу. Общее количество доз, которое было введено за последние сутки, составляет 9 413.

Граждан призывают особенно беречь себя после применения как первой дозы прививки, так и минимум 14 дней после полной вакцинации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.