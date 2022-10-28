Около 100 учебных заведений страны модернизируют в 2022-2023 гг.

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Деньги на эти цели будут выделены из Национального фонда регионального и местного развития в рамках программы “Европейское село”.

Среди попавших в программу учебных заведений – теоретический лицей “Михай Эминеску” в Унгенах и гимназия №6 в Бельцах.

Лицей им. Михая Эминеску является одним из крупнейших учебных заведений в районе, там обучается 1 280 учеников. В начале 2021 года местные органы власти получили доступ к европейским фондам на сумму около 60 миллионов леев (примерно 3 миллиона евро) для проекта повышения энергоэффективности здания. Он включал в себя замену окон, утепление фасада и крыши, замену электропроводки, системы освещения, установку системы вентиляции с рекуперацией энергии, ремонт интерьера и экстерьера здания, а также установку фотоэлектрических панелей мощностью 10 кВт.

Гимназия №6 в Бельцах с преподаванием на русском языке работает с 1954 года. С момента основания школа ни разу капитально не ремонтировалась. Этим летом органы местного публичного управления получили 17,8 млн леев на финансирование работ по реабилитации, модернизации и повышению энергоэффективности учреждения. По словам директора гимназии Валентины Мелниченко, такие возможности финансирования помогают школам решать многие проблемы.

– Работы по модернизации, которые продлятся до лета следующего года, включают в себя замену окон, утепление фасада, замену системы отопления, установку системы вентиляции и ремонт потолков. Благодаря этому проекту, начиная со следующего учебного года, 200 учеников гимназии и педагогический коллектив получат гораздо лучшие условия, – констатировала глава учреждения, пишет moldpres.md.

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