Около 100 тонн воды доставят в столичные храмы на Крещение Господне

Около 100 тонн воды доставят в столичные храмы на Крещение Господне

К христианскому празднику Крещение Господне АО “Apă-Canal Chișinău” доставит в столичные храмы около 100 тонн питьевой воды для освещения. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 января христиане празднуют Крещение Господне, которое завершает череду зимних праздников. В связи с этим поставщик воды традиционно доставит в кишинёвские храмы воду для её освящения. В этом году, согласно установленному графику, АО “Apă-Canal Chișinău” доставит бесплатно 100 тонн питьевой воды в храмы столицы.

Автоцистерны с водой будут располагаться во дворах церквей, а после освящения каждый верующий сможет набрать необходимое количество Крещенской воды.

Крещение Господне – это один из крупнейших религиозных праздников, в период которого проводится Великое водоосвящение или чин – Великой агиасмы. Затем Крещенская вода раздаётся верующим. По давнему православному обычаю, эту воду понемногу пригубляют по утрам натощак в течение восьми дней, после чего будут использовать её только для освящения домов, хозяйств или для тяжелобольных людей.

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