Около 100 столичных семей получили единовременную материальную помощь

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Около 100 кишинёвских семей получили единовременную финансовую помощь в размере до 500 леев. Решение приняла комиссия по оказанию материальной помощи при примарии Кишинёва.

Начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ уточнил, что помощь была предоставлена ​​на основании заявлений, поданных бенефициарами, передает moldpres.md.

– По результатам оценки были отобраны около 100 семей. Финансовой поддержкой воспользовались пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные и безработные, — уточнил Гылкэ.

Финансовую помощь они смогут получить в отделениях государственного предприятия “Почта Молдовы”. На оказание поддержки из муниципального бюджета было выделено 38 тысяч леев.

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