Около 100 случаев гриппа выявили в Молдове на прошлой неделе

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Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 97 случаев сезонного гриппа и 11 256 случаев ОРЗ.

По данным НАОЗ, больше всего случаев гриппа – 77 – выявили в Кишинёве. Далее следуют Каушаны – 4 случая, Бельцы и Калараш – по 3 случая, Сороки и Комрат – по 2 случая, Бричаны, Кагул, Единцы, Ниспорены, Штефан-Водэ и Тараклия – по случаю. Летальных исходов не было, передаёт moldpres.md.

По сравнению с предыдущей неделей число вирусных инфекций увеличилось на 11,7% и составило 11 256 случаев. Более трети приходится на Кишинёв (4078 случаев). 59% заболевших – дети до 14 лет.

С начала октября в Молдове зарегистрировали 1 539 случаев гриппа и 192 532 случая ОРЗ.

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