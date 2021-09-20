Около 100 млн доз вакцин от COVID-19 могут испортиться в странах Запада до конца года

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Об этом заявил бывший премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун, назначенный на пост посла Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения.

– У нас есть горы доз вакцин в Америке и Европе. Они не будут использованы даже после бустерных прививок и вакцинации подростков от 12 до 15 лет, – сказал он. – Даже если мы отложим достаточно доз для всех, кто в них нуждается и кто еще не попросил о них, миллионы вакцин останутся. До Рождества их количество может достигнуть 100 млн.

С 20 сентября в Великобритании приступили к вакцинации жителей подросткового возраста, а несколькими днями ранее в стране стартовала кампания по ревакцинации населения бустерными прививками, передаёт tass.ru.

В преддверии виртуального саммита по борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам глобальной вакцинации, который пройдет 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Браун предложил направить 1 млрд доз в страны с низким уровнем дохода, чтобы справиться с потенциальной проблемой.

– Мой план подразумевает транспортировку 300 млн доз вакцин, которые находятся в Америке и Европе, в этом месяце, еще 500 млн доз – в следующем месяце, а до конца декабря довести их число до миллиарда, – рассказал посол ВОЗ.

Он подчеркнул, что в ином случае вакцины просто испортятся и уже “не смогут принести пользы никому”.

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