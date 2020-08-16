Около 100 кг продуктов питания уничтожили инспекторы НАБПП по итогам проверок

Около 100 кг продуктов питания уничтожили инспекторы НАБПП по итогам проверок

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) уничтожили 94,9 кг мяса и 9 кг других продуктов питания в результате проверок, проведённых в период с 3 по 13 августа в торговых точках страны. 

Так, НАБПП провело 182 проверки в торговых точках и ещё 19 проверок в местах общественного питания. В результате рейдов было выписано 45 рекомендаций и 44 протокола об административном нарушении.

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