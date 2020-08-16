Около 100 кг продуктов питания уничтожили инспекторы НАБПП по итогам проверок

0

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) уничтожили 94,9 кг мяса и 9 кг других продуктов питания в результате проверок, проведённых в период с 3 по 13 августа в торговых точках страны.

Так, НАБПП провело 182 проверки в торговых точках и ещё 19 проверок в местах общественного питания. В результате рейдов было выписано 45 рекомендаций и 44 протокола об административном нарушении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.