Около 1 кг контрабандного янтаря нашли в молдавском микроавтобусе на границе

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Контрабандный янтарь был обнаружен пограничниками на КПП “Галац” в микроавтобусе с молдавскими регистрационными номерами.

На основе анализа рисков румынские правоохранители решили провести тщательную проверку транспортного средства. В результате в чемодане 29-летнего водителя микроавтобуса была обнаружена контрабанда, передаёт publika.md.

Камни стоимостью 1000 румынских леев были конфискованы. Водителя оштрафовали на 600 евро.

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