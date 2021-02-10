Около 1 кг контрабандного янтаря нашли в молдавском микроавтобусе на границе

Около 1 кг контрабандного янтаря нашли в молдавском микроавтобусе на границе

Контрабандный янтарь был обнаружен пограничниками на КПП “Галац” в микроавтобусе с молдавскими регистрационными номерами. 

На основе анализа рисков румынские правоохранители решили провести тщательную проверку транспортного средства. В результате в чемодане 29-летнего водителя микроавтобуса была обнаружена контрабанда, передаёт publika.md.

Камни стоимостью 1000 румынских леев были конфискованы. Водителя оштрафовали на 600 евро.

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