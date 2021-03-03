«Окно жизни» для отказников

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О том, как можно спасти нежеланных новорождённых детей

Прототипы современных бэби-боксов существовали ещё в Древнем Риме. Специальные приюты для подкидышей открыла и Екатерина Великая, благодаря которой появились первые так называемые окна жизни – колыбели, где матери могли оставить своих детей.

Германия и Австрия были первыми странами в Европе, которые в 2000 году вновь их внедрили, их примеру последовали ещё несколько десятков стран.

Младенцы на обочине

О бэби-боксах в Молдове, как правило, начинают говорить после очередного случая оставления ребёнка в опасности. Так в начале февраля в подъезде многоквартирного дома в Кишинёве нашли двухнедельную девочку с пакетом сменных вещей. Через несколько дней маму разыскали, ей может грозить крупный штраф или даже лишение свободы. Ранее, 14 января, в Кишинёве в парке был найден мёртвым грудной ребёнок. В декабре в поле в Дрокиевском районе также нашли тело новорождённого. Это только недавние случаи. А ведь всё могло быть иначе.

Бэби-бокс появился в Кишинёве в 2013 году. За его создание выступала гражданский активист Алина Топоровская, инициативу поддержал в то время директор Научно-исследовательского института в области охраны здоровья матери и ребёнка, ныне депутат парламента Штефан Гацкан. Тогда он говорил, что для работы бэби-бокса нет необходимости в создании специальной правовой базы, поскольку действующее законодательство не запрещает его использование. Процедура такая же, как и при брошенных в других местах детях. Единственное, что необходимо, это регламент, а его разработка относится к компетенции Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое в последние годы не занималось перинатальными проблемами.

– Неизвестно фактическое число брошенных, убитых или оставленных умирать на свалках новорождённых, потому что не все они обнаруживаются, и это большая боль. Если бы использовался бэби-бокс, можно было бы спасти больше жизней, – уверен Штефан Гацкан. – Был случай, когда ребёнка оставили на пороге учреждения. Через некоторое время женщина пришла в себя, осознала свой поступок и пришла забрать малыша.

Бэби-бокс у нас организовали, однако он не функционировал ни дня. Для этого необходимо соответствующее законодательство, приказы и разрешения, которые не зависят от института. Тема очень чувствительная, и тут существуют абсолютно противоположные мнения.

Чувствительная тема

Но правовые акты для работы «социальных ящиков» всё-таки нужны. Во многих странах инициаторами создания «окон жизни» являются благотворительные организации, которые работают в партнёрстве с государством и медицинскими учреждениями. К примеру, в Латвии благотворительная организация совместно с Министерством образования в течение пяти лет разрабатывала законодательную базу для своего проекта, и теперь усыновить малыша из бэби-бокса гораздо проще, чем ребёнка, брошенного в роддоме или в больнице.

– Бэби-бокс у нас организовали, однако он не функционировал ни дня, – уточнил директор Научно-исследовательского института в области охраны здоровья матери и ребёнка Сергей Гладун. – Для этого необходимо соответствующее законодательство, приказы и разрешения, которые не зависят от института. Тема очень чувствительная, и тут существуют абсолютно противоположные мнения. Наверное, поэтому пока никто не взялся за продвижение данной идеи.

Кстати, в России вокруг бэби-боксов тоже развязалась бурная полемика. Первые «колыбели» появились в РФ ещё в 2011 году, но официального статуса так и не получили. И если кто-то и берётся за установку «окна жизни», то практически на свой страх и риск. Кроме того, велись разговоры и о том, что их хотят запретить, а родителей, которые избавляются от младенцев, подкидывая их в «анонимные ящики» и в церкви, ждёт уголовное наказание.

Среди ярых противников бэби-боксов был и бывший омбудсмен Павел Астахов. Основной аргумент – государство не должно поощрять отказ от ребёнка.

Ирина Роднина и Оксана Пушкина, наоборот, попросили узаконить бэби-боксы для гарантии основных прав ребёнка, но и эта инициатива не прошла. В странах ЕС тоже обсуждаются права матери и новорождённых. Оказывается, не всё так просто.

Преступление и незнание

Едва ли кто-то способен понять причины убийства младенцев, но оставляют их мамочки в разных местах в большинстве случаев не от хорошей жизни. Первое и второе – разные преступления и наказания. Третий, самый благоприятный вариант с бэби-боксом, у нас пока не прижился.

– В течение прошлого года были задокументированы четыре случая, квалифицированные в соответствии со ст. 147 Уголовного кодекса, «детоубийство – убийство матерью новорождённого ребёнка во время родов или непосредственно после них в состоянии вызванного родами физического и психического расстройства с помрачением сознания». Это наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, – уточнила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко. – Зарегистрировано также восемь случаев, когда дети были оставлены в опасности. Двое из них умерли.

Согласно Уголовному кодексу, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по причине малолетства, если виновный знал об опасности и имел возможность оказать потерпевшему помощь либо сам поставил его в опасное для жизни состояние, наказывается штрафом в размере до 550 у. е., или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью и смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до четырёх лет.

Естественно, каждый случай тщательно рассматривается полицией. Предполагается, что если мать оставит младенца в безопасном бэби-боксе, она не будет за это нести уголовное наказание. Так что перспектива функционирования «окон жизни» по большому счёту зависит от юридического регулирования этой услуги. Но согласитесь, если благодаря бэби-боксу будет спасён хотя бы один малыш, оно того стоит.

Комментарий

Спасительная идея

Ева Гудумак, детский хирург, действительный член Академии наук РМ:

– Создание бэби–бокса в Кишинёве было очень хорошей идеей. Я не осуждаю тех матерей, которым приходится отказываться от своих детей – у каждой на то свои причины. Среди них есть много молоденьких, неопытных, которые просто оказались не готовыми к материнству. Было бы правильно, чтобы они приносили новорождённых в специально оборудованное, безопасное для младенцев место. Когда у нас устанавливали бэби-бокс, я ещё работала в парламенте, все это новшество приветствовали, никто не был против.

Не могу понять, почему этот замысел не сработал. Считаю, что эта идея имеет право на реализацию, мы должны к ней вернуться, а роль прессы – всё правильно разъяснить людям.

Мнение

Обязанность государства

Оксана Гуменная, психолог, психотерапевт, правозащитник:

– К сожалению, в обществе сложилось большое недоверие к институтам власти. Кроме того, женщины боятся, что их узнают и осудят. Причины, по которым они оставляют младенцев, могут быть разные. К примеру, послеродовая депрессия или огромное количество страхов и тревог, связанных с будущим. Я думаю, мало кто знал, что в Кишинёве пытались создать бэби-бокс. Это сообщение прошло незамеченным. В данном случае важна поддержка СМИ, но не только. Нужна социальная реклама, какие-то информационные панно. Женщина должна знать, что о её ребёнке позаботятся, тем более что у нас много семей, желающих усыновить малыша. Бэби-бокс освобождает мать от ответственности, которая перекладывается на государство. Да, возможно, число женщин, желающих избежать ответственности, может несколько возрасти. С другой стороны, если ребёнок останется с мамой, которая не готова отвечать за его воспитание, то он вырастет с различными психологическими травмами, с базисным недоверием к миру и низкой самооценкой. Как правило, такие дети попадают в проблемные ситуации, а потом и в места заключения. Я думаю, государству не надо бояться возложить на себя опеку и попечительство над такими детьми. Нужно разработать механизмы их размещения в приёмные семьи. Очень легко отказаться от этой идеи, сославшись на отсутствие денег и правовой базы. Ситуация складывается так, что наше государство в принципе не готово воспитывать маленьких граждан, но нет ничего важнее сохранения жизни и здоровья ребёнка. В данном случае бэби-боксы – очень хорошее решение. Ещё один важный аспект: матери, оставляющие новорождённых в безопасности, не будут считать себя детоубийцами. Ведь только им известно, что происходит у них на душе некоторое время спустя.

Наталья Устюгова