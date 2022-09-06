Ой, не дышите!

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Как появляется неприятный запах изо рта и что с ним делать

Оксана Морозова

Неприятный запах изо рта может порядком испортить вам жизнь. Как избавиться от него и что точно не стоит делать в борьбе с этой проблемой, объясняет врач-стоматолог-ортопед Владимир Лосев.

Причины несвежего дыхания

– Владимир Фёдорович, что помимо плохой гигиены может спровоцировать неприятный запах изо рта?

– Разные стоматологические проблемы: кариес, неправильно установленные ортопедические конструкции, воспалительные заболевания слизистой полости рта. Приём некоторых лекарственных средств, курение, употребление алкоголя и некоторых продуктов, например, копчёных колбас и рыбы, острой пищи или кислых сыров. А ещё запах изо рта вызывают заболевания желудка, кишечника, лёгких и лор-органов.

– Почему сам человек зачастую не чувствует, что у него плохо пахнет изо рта?

– Как правило, это связанно с тем, что у многих бывает отёчность слизистой носа или притуплено обоняние. И не забывайте, что при разговоре человек выдыхает воздух, поэтому тот, кто находится рядом, при вдохе ощущает неприятный запах.

Тем, кто подозревает у себя наличие подобной проблемы и не пользуется зубной нитью, рекомендую всё-таки начать это делать – так вы сможете почувствовать неприятный запах (обычно гнилой пищи), если он есть.

Чем поможет ополаскиватель?

– Может ли ополаскиватель для полости рта решить проблему с неприятным запахом?

– Прежде всего мы должны понимать, почему появляется неприятный запах. Если это связано со стоматологическими проблемами, которые перечислил ранее, ополаскиватель устранит проблему ненадолго. А вот если запах вызван воспалением дёсен, то при использовании специального ополаскивателя запах действительно будет уходить. Но при этом нужно всё-таки обязательно сделать профессиональную чистку полости рта.

– Что значит «специальный» ополаскиватель, что на нём должно быть написано?

– При воспалении дёсен выбирайте ополаскиватели, на которых написано «противоспалительного действия» или «устранение неприятного запаха изо рта». Они содержат в себе антисептики на основе хлоргексидина или цитрата цинка, что подавляет рост патогенной флоры, препятствует образованию зубного налёта и появлению неприятного запаха.

В профилактических целях можно использовать ополаскиватели с лекарственными травами, которые оказывают противовоспалительный эффект.

– Могут ли от запаха изо рта помочь яблоки и морковь, как пишут в интернете, или это миф?

– Все твёрдые овощи и фрукты, такие как морковь, яблоки, груши, действительно помогают удалить мягкий зубной налёт. Твёрдую пищу нужно тщательно пережёвывать, в этот момент выделяется много слюны, которая увлажняет полость рта, способствует нейтрализации действия кислот и тем самым уменьшает образование неприятного запаха изо рта.

Не стоит экспериментировать

– Есть масса народных средств, которые якобы способны нейтрализовать неприятный запах изо рта. Какие из них точно не стоит использовать?

– Многие в быту применяют нашатырный спирт или уксусную кислоту для нейтрализации запаха. Однако эти средства могут привести к ожогам слизистой, ротовой полости и трахеи, поэтому не советую экспериментировать с собственным здоровьем.

Держите язык… чистым

– Почему так важно чистить язык, когда мы боремся с плохим запахом изо рта?

– Потому что он имеет не гладкую поверхность, а складки и неровности, выстлан нитевидными сосочками. Всё это способствует тому, что мягкий налёт остаётся в нишах, в которых размножаются бактерии, в результате мы имеем дело с неприятным запахом изо рта.

Язык нужно чистить два раза в день, утром и перед сном, специальными приспособлениями – щёточкой, скребком. Некоторые зубные щётки имеют сзади рельефную резиновую поверхность для этих целей. Правильная чистка языка начинается от его спинки, далее ведите скребок к кончику, каждый раз при повторении движения скребок нужно ополаскивать.

– Жвачка помогает скрыть неприятный запах изо рта?

– Если неприятный запах вызван специфическими продуктами, которые вы съели, употребление жвачки в течение 50 минут после приёма такой пищи способствует уменьшению запаха. Когда мы жуем её, усиливается слюноотделение, что способствует увлажнению полости рта, частичному уменьшению налёта и нейтрализации кислот, вследствие этого запах уменьшается.

Но хочу заострить внимание на том, что жвачку можно использовать только после приёма пищи и не больше 50 минут. Если неприятный запах вызван курением, поможет мятная жвачка.

Понять источники проблемы

– Если с точки зрения стоматологии всё хорошо и человек следит за гигиеной полости рта, но неприятный запах сохраняется, к какому ещё врачу стоит сходить, чтобы понять истоки проблемы?

– Возможно, человеку понадобится консультация или лечение у оториноларинголога. Если говорить о лор-органах, причиной неприятного запаха может быть ротовое дыхание, когда не происходит достаточного увлажнения полости рта. Помочь в данном случае может исправление носовой перегородки или неправильного положения нижней челюсти. Также причиной может быть хронический тонзиллит. В случае с ним первопричины могут быть связаны и со стоматологией, так как инфекция попадает в полость рта.

Иногда есть смысл сходить к гастроэнтерологу. При замедленном пищеварении происходит гниение пищи в желудке, а также выброс кислоты из него в полость рта, что само по себе является существенной причиной появления неприятного запаха. Бывает и так, что проблема вызвана сахарным диабетом, поэтому решать её нужно в кабинете эндокринолога.

При возникновении симптомов необходима консультация со специалистом.

Совет

Какие настои помогут освежить дыхание?

1 чайную ложку измельчённых листьев репейника залейте стаканом кипятка и подержите на медленном огне 10 минут. Настаи­вайте в течение часа, процедите и полощите рот утром и вечером.

Смешайте в равных долях цветки иван-чая, листья мяты и лепестки шиповника. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом воды, доведите до кипения и настаивайте полчаса. Процедите и используйте для полосканий.

Вопрос – ответ

Проверьте желудок

О чём может говорить неприятный запах изо рта? О. Донченко, Бельцы

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном».

– Несвежее дыхание не всегда обусловлено проблемами с полостью рта. Причиной могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта или носо­глотки (гайморита, синусита, аденоидов). Нередко неприятный запах появляется у приверженцев диет (при сжигании жиров выделяется кетон). При голодной диете может появиться запах ацетона.