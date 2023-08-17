Охотники могут запросить документы для нахождения в приграничной зоне

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Охотники могут подать заявку на получение необходимых разрешений на охоту в приграничной зоне. Разрешение можно получить на основании электронного разрешения на доступ в пограничную зону, зайдя на официальный сайт Пограничной полиции в разделе “E-Permis”/”Электронное разрешение”.

Как уточнили в Пограничной полиции, для получения разрешения на охоту в приграничной зоне учреждение выдает лицу извещение (при условии владения пропуском в приграничной зоне), которое представляет собой письменное соглашение, согласно которому владелец пользуется правом нахождения в пограничной зоне для охоты в установленный срок охоты и в пределах указанного в ней участка, передает moldpres.md.

Разрешение на охоту в приграничной зоне является обязательным для всех заявителей на проведение охоты, в том числе лиц, постоянно проживающих в приграничной зоне или в населенных пунктах, границы которых проходят в приграничной зоне.

Разрешение можно получить на основании электронного разрешения на доступ в пограничную зону, зайдя на официальный сайт Пограничной полиции, в разделе полезной информации, рубрика “E-Permis”/”Электронное разрешение” или напрямую перейдя по ссылке: www.epermis.border.gov.md.

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