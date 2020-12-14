Охотника с чужим ружьём задержали у границы

Охотника с чужим ружьём задержали у границы

Инцидент произошёл в Кагульском районе.

Близ населённого пункта Крихана Веке, на расстоянии примерно 150 метров от границы, пограничники заметили мужчину с охотничьим ружьём. Увидев правоохранителей, мужчина попытался избавиться от оружия, выбросив его в кусты.

Как выяснилось, 48-летний житель села Манта охотился на уток. Мужчина пояснил, что ружьё принадлежало его другу, но не смог представить никаких документов.

Оружие было изъято. Гражданин будет наказан за нарушение режима приграничной зоны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md