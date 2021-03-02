Охотничье ружьё без документов изъяли на границе

Охотничье ружьё без документов изъяли на границе

Мобильная бригада Пограничной полиции посреди ночи обнаружила группу из трёх человек в приграничной зоне. У одного из граждан было охотничье ружьё.

Инцидент произошёл 1 марта в Кагульском районе. Увидев пограничников, мужчина выбросил ружьё. Он и его приятели находились в нетрезвом состоянии и не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность. На вопрос о цели пребывания в приграничной зоне ночью они ответили, что навещали знакомого.

Недалеко от места задержания было обнаружено охотничье ружьё и два патрона калибра 12 мм. Владелец оружия признал, что хранил и использовал его без документов.

За нарушение режима приграничной зоны к нарушителям будут применены санкции.

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