Охота на генпрокурора

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О том, как президент и партия власти меняют законы под себя

Должность генпрокурора не давала покоя Майе Санду ни в 2019-м, в бытность её премьер-министром, ни сейчас, когда она стала главой молдавского государства.

И если два года назад за нарушение законодательства по процедуре назначения генпрокурора она лишилась премьерского кресла, то сегодня, заручившись поддержкой своей партии «Действие и солидарность» (ПДС), которая получила большинство в парламенте РМ, целенаправленно идёт к поставленной цели – изменить действующий Закон о прокуратуре таким образом, чтобы можно было отправить генпрокурора в отставку.

Диалога не получилось

Недавно голосами парламентского большинства – фракции ПДС – были приняты в первом чтении поправки к Закону о прокуратуре, которые позволяют упростить процедуру отставки генпрокурора. Депутаты также одобрили декларацию, признав неудовлетворительной работу прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией относительно расследования дела о краже €1 млрд из банковской системы страны.

На минувшей неделе свою позицию по поводу происходящего в ходе брифинга высказал сам генеральный прокурор Александр Стояногло, который был избран на данную должность в конце 2019 года сроком на семь лет. Он сразу напомнил, что в Республике Молдова, как и в любом другом государстве, которое претендует быть демократическим, исполнительная, законодательная и судебная власти разделены, но сотрудничают на равных позициях и в условиях лояльности для реализации прерогатив, соблюдая независимость и беспристрастность друг к другу.

– Согласно Конституции РМ, прокуратура – это публичное автономное учреждение в рамках судебной системы, и подчиняется только закону. За исключением внутреннего иерархического контроля, единственным, кто осуществляет процессуальный контроль за действиями прокурора, является судебная система, а ни в коем случае не президент, не правительство или парламент, – подчеркнул А. Стояногло. – Все восемь месяцев после того как Майя Санду стала президентом, Генеральная прокуратура пыталась установить диалог, основанный на взаимном уважении. К сожалению, наши усилия были напрасными. Президент не хотела интересоваться состоянием дел, проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и тем, как это может помочь нам исправить ситуацию.

Это очевидно, что решения, принятые прокуратурой, не могут устраивать всех. Меня беспокоит другое – что политическая сила, пришедшая к власти, раньше критиковала захваченное государство, а сейчас пытается различными способами подчинить себе все госучреждения, в том числе юстицию и прокуратуру.

Метод Плахотнюка

По словам главы ГП, всё сотрудничество и интерес к ним М. Санду заключались в проведении расследования относительно некоторых лиц и в открытии на них уголовных дел. Якобы точно по такому же сценарию проводились и заседания Высшего совета безопасности, которые инициировались строго для того, чтобы «генпрокурор был дежурным докладчиком по конфиденциальным делам».

– Мои попытки объяснить, что изучение некоторых дел не входит в обязанности ВСБ и является вмешательством в деятельность прокуратуры, были жёстко отвергнуты аргументом – «некомпетентность и отсутствие эффективности со стороны прокуратуры», – заявил А. Стояногло. – Апогея наше «сотрудничество» достигло на последнем заседании ВСБ, организованном внезапно, на которое для отчёта вызвали и руководителей специализированных прокуратур… За всю мою прокурорскую карьеру впервые президент вызвал руководителей специализированных прокуратур для отчёта. Только Плахотнюк позволял себе такое. Согласно законодательству, прокуратура может быть представлена на заседании ВСБ одним из своих руководителей. Очевидно, что преследовалась единственная цель – обвинить ГП в отсутствии эффективности и инициировать процедуру внесения изменений в законодательство для отставки генпрокурора.

Господин Стояногло сказал, что его предположение о существовавшем плане у президента и партии власти подтвердилось сразу же после заседания ВСБ 10 августа, когда министр юстиции представил заранее подготовленный проект закона.

– На том же заседании глава государства представила список лиц, в том числе и представителей нынешней оппозиции, настоятельно требуя привлечь их к уголовной ответственности, – заявил генпрокурор. – Чтобы общество хорошо поняло, о чём идёт речь, призываем президентуру публиковать не только решения Высшего совета безопасности, но и приложения с именами тех, на кого они хотят завести уголовные дела. Призываем опубликовать и стенограммы заседаний. В аналогичной манере было сформулировано и решение ВСБ, в котором перед прокуратурой поставлены задачи, не соответствующие её институциональным полномочиям. С сожалением констатируем, что принцип равенства в сотрудничестве с прокуратурой необоснованно, постоянно и демонстративно нарушался президентом страны.

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, генпрокурор всё же назвал фамилии трёх представителей оппозиции, на которых М. Санду потребовала завести уголовные дела, – это И. Додон, З. Гречаный и В. Воронин.

Тоталитарный режим

А. Стояногло сказал, что в последнее время власть позволила себе серию инсинуаций и обвинений в адрес учреждения, которым он руководит, и в его личный. Однако, заверил выступающий, это его нисколько не напугало, так как «все действия и решения не выходят за рамки правового поля и приняты в интересах прав и фундаментальных свобод человека».

– Очевидно, что решения, принятые прокуратурой, не могут устраивать всех, – отметил генпрокурор. – Меня беспокоит другое – что политическая сила, пришедшая к власти, раньше критиковала захваченное государство, а сейчас пытается различными способами подчинить себе все госучреждения, в том числе юстицию и прокуратуру. Когда глава государства и гарант Конституции демонстрирует и публично игнорирует необходимость соблюдения положений законов, продвигает двойные стандарты, отрицает важность соблюдения прав человека, в рамках уголовного дела нарушает главный конституционный принцип – презумпцию невиновности, оглашает публично вердикты и объявляет имена тех, кто должен сидеть в тюрьме; когда необоснованно, основываясь на своих личных источниках и непроверенной информации, игнорируя любые объективные аргументы и интересы для сотрудничества с целью исправления реальной ситуации, публично дискредитирует орган, который представляет собой атрибут государственности, это говорит об установлении тоталитарного режима и о захвате госсистемы.

Они ему – не приказ

Генпрокурор заявил публично, что руководимое им ведомство не будет подчиняться указаниям и действовать по приказу. Он призвал власть отказаться от методов ноября 2019 года, когда ей не удалось назначить своего собственного генпрокурора, и перестать вмешиваться в дела органов прокуратуры. Он сказал, что готов публично ответить на все обвинения, но вряд ли его аргументы понравятся партии власти. Его задели обвинения М. Санду в том, что прокуратура за минувшие 1,5 года не продвинулась в расследовании кражи миллиарда. А между тем, как заметил глава ГП, прокуроры работали по десяткам тысяч уголовных дел, за 1,5 года они повернули на 180 градусов 8 уголовных дел, по которым их предшественники делали вид, что расследовали.

– Прокуроры направили в суд десятки дел, заведённых на бывших руководителей Национального банка Молдовы, а также других финансовых учреждений, вовлечённых в эту схему, администраторов в процессах несостоятельности, сотрудников холдинга ШОР и других лиц, вовлечённых в кражу миллиарда, на имущество которых были наложены аресты на сумму около 3,1 млрд леев, – перечислял А. Стояногло. – Продолжаются расследования по множеству эпизодов, произошедших в период 2010 – 2015 годов, которые также относятся к делу о краже миллиарда, и мы будем продвигаться до этапа, на котором будут выявлены не только организаторы и исполнители, но и те, кто голосовал за принятие правительственного решения, кто позволил ограбить национальную банковскую систему. Работаем и по другим делам, по которым также много спекуляций – «кулёк», «Багамы», «Платон», «Ландромат», концессия аэропорта. Но нынешняя власть вместо законных инструментов прибегает к политическому давлению.

А. Стояногло вместе с тем порекомендовал президенту прислушаться к сообществу профессионалов в области юстиции, к адвокатам, к органам уголовного преследования или к бизнес-среде, чтобы убедиться, что дела поменялись.

– Но чтобы результаты были ещё лучше, нужна ваша поддержка, а не публичная бесполезная конфронтация, – сказал глава ГП. – Перестаньте искать виноватых, сеять раздор и разделять людей на хороших и плохих.

В пятницу, 20 августа, А. Стояногло, как и заявил на брифинге, не пришёл в парламент, где его ждали с отчётом, но направил в законодательный орган все материалы о проделанной прокуратурой работе за минувшие 1,5 года.

В тему

Голос Европы

Генеральная прокуратура РМ призвала европейские правовые организации – Генерального секретаря Совета Европы (СЕ), Венецианскую комиссию, Международную ассоциацию прокуроров, Консультативный совет европейских прокуроров СЕ – высказаться по поводу оказываемого на учреждение давления президентом РМ и поддерживающей её партии.

«Принимая во внимание особую роль европейских форумов в продвижении ценностей правового государства, Генеральная прокуратура обратилась к международным структурам с просьбой дать оценку поправкам, которые касаются процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и оценки деятельности генерального прокурора, а также изменения состава Высшего совета прокуроров», – говорится в сообщении.

Подготовила

Любовь Чегаровская