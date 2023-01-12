Ограничители скорости, дополнительное освещение – эти и другие меры будут приняты в столице из-за участившихся ДТП

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В связи с увеличением количества аварий в Кишинёве на дорогах будут установлены ограничители скорости, обустроены при необходимости светофоры и дополнительное освещение на пешеходных переходах.

Об этом говорится в пресс-релизе Главного управления городской мобильности, которое выразило обеспокоенность тенденцией увеличения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, фиксируемого в последнее время.

В связи с этим был инициирован процесс оценки зон с повышенным риском аварий на дорогах Кишинёва. Специалисты управления определят места, где можно принять следующие меры:

расположение защитных элементов;

установка ограничителей скорости;

обустройство приподнятых пешеходных переходов;

обустройство островков безопасности;

освещение и при необходимости установка светофоров на пешеходных переходах;

нормирование скорости движения (50 км/ч) для всех дорог в городе (сейчас на Виадуке и на ул. Алеку Руссо максимальное ограничение скорости составляет 70 км/ч).

Всех участников дорожного движения призвали быть осторожными: пешеходов – соблюдать меры предосторожности при переходе, а водителей – следовать указаниям дорожных знаков и снижать скорость движения возле “зебр”, в том числе адаптируя скорость к погодным условиям.

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