Ограбление в столичном магазине: дерзкий вор украл деньги у пенсионерки (ВИДЕО)

Ограбление в столичном магазине: дерзкий вор украл деньги у пенсионерки (ВИДЕО)

37-летний ранее судимый мужчина был задержан вскоре после кражи.

Подозреваемый, находясь в магазине на Ботанике, увидел, что из кармана 71-летней женщины выпала банкнота в 500 леев. Мужчина подобрал купюру, но возвращать отказался. Угрожая пенсионерке физической расправой, злоумышленник скрылся с места преступления.

Действия гражданина зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Мужчину задержали, за содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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