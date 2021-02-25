Ограбление магазина в Бельцах: преступники с ножом напали на продавца и “обчистили” кассу

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Инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. В полицию позвонила 42-летняя реализатор одного из магазинов Бельц. Она сообщила, что двое неизвестных напали на неё с кухонным ножом и украли все деньги из кассы – 3 300 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 20 и 28 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, передаёт deschide.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых арестовали на 72 часа. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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