Обокрали прямо на остановке: полиция поймала двух карманников

Двое жителей столицы были задержаны по горячим следам за кражу. Ранее мужчин уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.
Злоумышленники вытащили на остановке общественного транспорта мобильный телефон из сумки 18-летней девушки. Потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию.
Правонарушителей задержали и доставили в инспекторат. Украденный телефон был возвращён владелице.
Задержанным грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.
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Не первое правонарушение и до 2 лет!?