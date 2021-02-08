Обокрали прямо на остановке: полиция поймала двух карманников

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Двое жителей столицы были задержаны по горячим следам за кражу. Ранее мужчин уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

Злоумышленники вытащили на остановке общественного транспорта мобильный телефон из сумки 18-летней девушки. Потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию.

Правонарушителей задержали и доставили в инспекторат. Украденный телефон был возвращён владелице.

Задержанным грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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