Ограбили прохожего на “кругленькую сумму” : в столице поймали трёх подростков (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Буюканы задержали трёх подростков в возрасте от 14 до 16 лет, подозреваемых в уличной краже. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 17 февраля на улице Шоимилор в пригороде Дурлешты. Молодые люди напали на прохожего и вырвали у него из рук сумку, затем убежали.

34-летний пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что в сумке были ноутбук Dell Inspiron 15, зарядное устройство к нему и мышка, а также кошелёк, телефон и другое имущество. Сумма ущерба составила 19 500 леев.

Следователи изучили материалы с камер видеонаблюдения, установленных в зоне, где произошла кража. В результате подозреваемых идентифицировали и задержали. Во время допроса они признали свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подростки находятся под следствием на свободе. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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