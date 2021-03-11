Ограбили офис на 30 тысяч леев: в столице поймали двух злоумышленников (ВИДЕО)

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Двое жителей столицы в возрасте 28 лет и 31 года были задержаны по подозрению в краже из офиса, расположенного на улице Узинелор. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, а также за оборот наркотиков.

Придя на работу, сотрудники офиса обнаружили, что их ограбили. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что окна и входная дверь здания на втором этаже были повреждены – так воры и пробрались в помещение. Злоумышленники украли имущество на 31 000 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны на 72 часа. Они признали свою вину. Мужчинам грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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