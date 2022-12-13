Ограбили музей в Италии на 17 млн евро: члены ОПГ из Молдовы получили тюремный срок

Ограбили музей в Италии на 17 млн евро: члены ОПГ из Молдовы получили тюремный срок

Двух мужчин из Криулян и Страшен, причастных к ограблению музея в Италии, приговорили к 12 и 13 годам лишения свободы. 

По данным пресс-службы прокуратуры, преступление произошло в 2015 году. Преступная группировка, состоящая из граждан Молдовы и Италии, ограбила музей в Вероне. В итоге было украдено 17 картин на 17 млн евро.

Граждане Молдовы перевезли украденные из музея картины в Украину, а затем в Молдову, после чего выставили их на продажу. Согласно материалам дела, подсудимые намеревались продать работы за 3 млн евро, а переговоры с потенциальными покупателями велись в Кишинёве и Тирасполе.

В результате расследования в сотрудничестве с итальянскими властями подозреваемые были задержаны, им уже вынесен обвинительный приговор. Украденные картины удалось вернуть в музей.

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