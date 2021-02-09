Ограбили и избили односельчанина: полиция поймала преступников по горячим следам

0

Двое мужчин в возрасте 35 и 36 лет были задержаны полицией по подозрению в разбойном нападении и шантаже. Согласно материалам дела, в ночь на 4 февраля подозреваемые проникли в дом 25-летнего односельчанина, связали его, избили, после чего украли 4 000 леев. Более того, грабители потребовали у жертвы передать им ещё 5 000 леев, угрожая расправой.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что ранее они привлекались к уголовной ответственности. По фактам разбойного нападения и шантажа были возбуждены уголовные дела.

Подозреваемых поместили под арест на 30 дней. Им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.