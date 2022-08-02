Ограбили детский сад и угнали машину: в Сороках поймали трёх подростков

0

Сотрудница детского сада в селе Рубленица сообщила в полицию о том, что из учреждения были украдены компьютер и телевизор. В тот же день правоохранители получили сообщение об угоне автомобиля ВАЗ, который был припаркован у ворот дома местного жителя.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались трое 14-летних подростков, которые ранее неоднократно попадали в руки полицейских. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Украденная техника была найдена в заброшенном доме вблизи детского сада, а автомобиль был брошен недалеко от дома его хозяина. Имущество было возращено владельцам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.