Ограбили аптеку и кредитную компанию: в столице задержаны двое рецидивистов (ВИДЕО)

Ограбили аптеку и кредитную компанию: в столице задержаны двое рецидивистов (ВИДЕО)

Ранее судимые мужчины “орудовали” на Буюканах. 

В первом случае преступники зашли в аптеку, связали сотрудницу и изъяли из кассы 3 424 леев. Во втором случае злоумышленники ограбили столичную кредитную компанию, угрожая сотруднице оружием. Один из них вытащил из сейфа 243 772 лея, после чего скрылся с сообщником, ожидавшим его на улице.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. В скором времени они были задержаны и помещены под стражу на 30 дней. В соответствии с действующим законодательством, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

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