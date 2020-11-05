Ограбил воспитателя детсада: в столице задержали рецидивиста (ВИДЕО)

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26 октября в полицию обратилась сотрудница детского сада на Ботанике. Женщина сообщила о краже мобильного телефона.

Звонившая уточнила, что злоумышленник зашёл в группу дошкольного учреждения, несколько раз ударил воспитателя по голове и отобрал телефон. Пострадавшую доставили в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый в преступлении был найден и задержан. Мужчина, ранее судимый за кражи и хулиганство, признал свою вину. Ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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