Ограбил прямо на улице: рецидивист выхватил из рук жителя столицы телефон (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 26-летнего мужчину, ограбившего на Буюканах прохожего.

В службу 112 обратился 18-летний потерпевший и сообщил, что на улице у него из рук выхватили мобильный телефон.

В результате предпринятых мер полиция выявила подозреваемого, ранее судимого за аналогичные правонарушения. Мужчина признал свою вину и вернул украденный телефон. На этот раз ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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