Ограбил бывшую жену: мужчине грозит уголовное наказание

Ограбил бывшую жену: мужчине грозит уголовное наказание

В дежурную часть позвонила тираспольчанка. Женщина сообщила, что бывший муж находится в её квартире и не хочет уходить.

На место выехали сотрудники милиции. Незваный гость успел скрыться, прихватив с собой кошелёк с деньгами.

Как выяснилось, у 36-летнего мужчины были ключи от жилья. На шум вышла его бывшая жена. Не сумев самостоятельно выпроводить «гостя», женщина вызвала правоохранителей.

Подозреваемый задержан, часть денег он успел потратить на спиртное и сигареты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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