Оговорка по Фрейду. Санду на инаугурации: Буду соблюдать КОНСТИТУЦИИ (ВИДЕОФАКТ)

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Вступившая сегодня в должность президента Молдовы гражданка Румынии Майя Санду оговорилась в своей инаугурационной речи и пообещала соблюдать Конституции – во множественном числе.

– Я знаю, какую конституционную роль играет президент страны. Я буду соблюдать Конституции…Конституцию и законы, – сказала она.

Момент попал на видео.

Ранее мы писали, что сторонники Санду пришли на её инаугурацию с флагами Румынии, ЕС и США.

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