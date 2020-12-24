Оговорка по Фрейду. Санду на инаугурации: Буду соблюдать КОНСТИТУЦИИ (ВИДЕОФАКТ)

Оговорка по Фрейду. Санду на инаугурации: Буду соблюдать КОНСТИТУЦИИ (ВИДЕОФАКТ)

Вступившая сегодня в должность президента Молдовы гражданка Румынии Майя Санду оговорилась в своей инаугурационной речи и пообещала соблюдать Конституции – во множественном числе. 

– Я знаю, какую конституционную роль играет президент страны. Я буду соблюдать Конституции…Конституцию и законы, – сказала она. 

Момент попал на видео.

Ранее мы писали, что сторонники Санду пришли на её инаугурацию с флагами Румынии, ЕС и США.

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