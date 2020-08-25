“Огненный” конфликт: мужчина облил собутыльника спиртом и поджёг (ВИДЕО)

0

31-летний злоумышленник был задержан.

23 августа в полицию сектора Ботаника поступила информация о том, что житель столицы скончался от полученных ожогов. Как сообщила жена погибшего, накануне её 54-летний муж и мужчина, который снимал у пары комнату, отправились в гости к приятелю. Домой супруг заявительницы вернулся с множественными телесными повреждениями в виде ожогов, однако вызывать “скорую” отказался. Впоследствии мужчина скончался.

Подозреваемый в преступлении “сосед” пары был задержан. Он сообщил, что в гостях между ним и погибшим возник конфликт. Тогда задержанный взял бутылку со спиртом, облил и поджёг оппонента. Пламя удалось потушить, после чего мужчины отправились домой.

В отношении ранее судимого за ограбление гражданина возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.