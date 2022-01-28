Оформите подписку на еженедельник “Аргументы и факты в Молдове” в один клик! 

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Оформить подписку на еженедельник “Аргументы и факты в Молдове” стало ещё проще. Для этого достаточно лишь кликнуть баннер “Подписка на АиФ” на главной странице сайта – сразу под свежим номером газеты.

После нажатия в открывшемся окне выберите свой тип подписки: “Стандарт”, “Для пенсионеров и инвалидов”, “Для студентов”, а затем – период подписки: от месяца до 10. После нажмите кнопку “Добавить в корзину” внизу страницы.

Вверху вы увидите значок корзины. Нажав на него, вы попадёте на страницу заказа, где следует ввести имя, фамилию или название компании, идентификационный номер, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, индекс, нажать галочку о согласии на переработку личных данных, а после – кнопку “Заказать”. Вам откроется окошко с онлайн-оплатой.

Месяц подписки на “АиФ” для пенсионеров и инвалидов составляет 23 лея 50 банов, для студентов – 24,50, а пакет “Стандарт” – 26,50.

Оформить подписку можно также в редакции газеты по адресу: ул. Митрополита Дософтея, 122, оф. 4. Телефон для справок: (022) 21-14-01.

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