Оформить страховку на автомобиль можно будет онлайн

Оформить страховку на автомобиль можно будет онлайн

Обязательное автострахование (ОСАГО) можно будет оформить онлайн. Соответствующий проект поправок в законодательство утвердили сегодня члены постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. 

Согласно документу, изменения направлены на цифровизацию процесса выдачи ОСАГО. Внедрение цифровых инноваций в страховании приведет к развитию онлайн-каналов дистрибуции страховых услуг и снижению административных расходов на оформление полисов, передаёт moldpres.md.

Законопроект также предусматривает отмену обязанности физического ношения регистрационного удостоверения, а также отмену штрафа за его отсутствие в бумажном виде.

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