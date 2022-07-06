Оформить страховку на автомобиль можно будет онлайн

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Обязательное автострахование (ОСАГО) можно будет оформить онлайн. Соответствующий проект поправок в законодательство утвердили сегодня члены постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Согласно документу, изменения направлены на цифровизацию процесса выдачи ОСАГО. Внедрение цифровых инноваций в страховании приведет к развитию онлайн-каналов дистрибуции страховых услуг и снижению административных расходов на оформление полисов, передаёт moldpres.md.

Законопроект также предусматривает отмену обязанности физического ношения регистрационного удостоверения, а также отмену штрафа за его отсутствие в бумажном виде.

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