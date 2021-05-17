Оформили кредиты по поддельным документам: в Кишинёве раскрыли группу мошенников (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции обезвредили банду мошенников, которые оформляли кредиты по поддельным документам. Задержать удалось 31-летнюю жительницу Кишинёва, которая входила в преступную группировку. Её 37-летний сообщник был идентифицирован, его местонахождение устанавливается.

По данным пресс-службы столичной полиции, 5 мая к правоохранителям обратились представители компании, занимающейся продажей мобильных телефонов. Они рассказали, что клиентка оформила кредит на несколько телефонов по поддельным документам и воспользовалась услугой доставки на дом.

Полицейские установили, что подозреваемая и её сообщники оформили по меньшей мере 3 контракта по фальшивым документам. Общая сумма ущерба составила 40 000 леев.

Задержанная признала свою вину. Ей грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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