Официальный запуск Молдавско-Российского делового союза состоится 22 февраля

0

Во вторник, 22 февраля, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова состоится презентация общественного объединения «Молдавско-Российский деловой союз».

В рамках мероприятия спикеры расскажут о целях созданной организации, её планах по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также ответят на вопросы журналистов молдавских СМИ.

Заинтересованность деловых кругов Молдовы и России в развитии взаимодействия очевидна, о чем свидетельствуют ранее проведенные совместные форумы, круглые столы, встречные бизнес-миссии. Чем может помочь Молдавско-Российский деловой союз бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей, в продвижении интересов молдавского бизнеса в России и российского бизнеса в Молдове?

На эти вопросы ответят участники презентации:

Игорь Додон – председатель Молдавско-Российского делового союза

Алексей Репик – председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Нонна Каграманян – вице-председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Вадим Юрченко – заместитель председателя Молдавско-Российского делового союза

Елена Горелова – руководитель отдела финансово-экономического анализа Молдавско-Российского делового союза

Источник